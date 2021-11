Když Scarlett zpívá U2

Zvířátka chtějí vystoupit v Redshore City, hlavním městě zábavy. Jenže tam to má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal, bez jehož souhlasu nemůžete ve městě ani otevřít pusu, natož abyste zazpívali.

Koalák Buster Moon sice má ve svém týmu hvězdnou pěveckou sestavu (dikobrazí rockerka Ash, plachá slonice Meena, citlivý gorilák Johnny nebo věčně provokující čuník Gunter), ale i tak je skoro jisté, že konkurz u Jimmyho Crystala skončí totálním krachem. A tak Buster totálně zariskuje (ostatně v prvním díle mu to opakovaně vycházelo) a znuděnému Crystalovi slíbí, že když bude moci v jeho městě nazkoušet show, obsadí do ní největší žijící hudební legendu, lva Claye Callowaye. Potíž je v tom, že Calloway už léta žije v ústraní, zásadně nevystupuje a asi poslední, kdo by ho k tomu přemluvil, je jeden otravný koalák.