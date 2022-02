Katka Žbirková: Meky měl spoustu plánů, chtěla bych je naplnit

Jakou má písnička Nejsi sám historii?

Jako první singl k novému albu ji vybral ještě Meky. Asi před tři čtvrtě rokem mu náš syn David nastínil, jaká by mohla být aranž té skladby. Mekymu se líbila a rozhodl se, že by to mohla být první písnička, která bude avizovat album. Nazpíval ji loni v létě, po jeho smrti se do ní ještě natáčely živé nástroje.

Od začátku ji zamýšlel jako duet. Dlouho však nevěděl, s kým by ho zpíval. Text, který napsal, byl česko-slovenský, takže zprvu myslel na nějakou mladou českou zpěvačku. Když mu ale David začal posílat demosnímky písně s aranžerskými úpravami a svým zpěvem, napadlo Mekyho, že by ji mohli zpívat spolu.

David byl k tomu nápadu nejdříve trochu rezervovaný, ale když písničku nazpívali, líbilo se mu to. Je to takový dialog mezi otcem a synem. Původně tak zamýšlena nebyla. Text vznikl jako rozhovor dvou vzájemně si blízkých lidí. Tak i zůstal.

David v posledních letech s Mekym spolupracoval. Jak k sobě našli profesní cestu?

Vzniklo to postupně. David pomalu vyspěl jako muzikant a v době lockdownu měli on i Meky dost času na to, aby o muzice hodně komunikovali. Posílali si písničky, doporučovali si nahrávky, a přitom se hudebně hodně sblížili.

Když pak Meky uvažoval o tom, kdo bude jeho novou desku produkovat, navrhl Davidovi, aby na zkoušku udělal produkci jedné písně. Líbilo se mu, jak předtím vyprodukoval některé skladby své kapely Sunnbrella. Když pak skladbu dostal zpět, byl velmi spokojený a poslal Davidovi další. Fungovalo to, a tak mu řekl, že bude rád, když bude produkovat celé album. Postupně odsouhlasil všech patnáct písniček, na nichž pracoval.

David tu produkci dělá s kolegou Patrickem. S Mekyho odchodem samozřejmě chybí supervizor. David s ním však nad tou deskou strávil spoustu času, měl dostatek informací a věděl, jaká je jeho představa.

Pracuje na albu v Londýně?

Ano, deska vzniká ve studiu Konk. David v Londýně žije. Na Middlesex University vystudoval filmovou režii, občas natáčí videoklipy, reklamy a další. Má dvě kapely, Sunnbrellu a Human Pat, a hraje ještě s jedním Australanem. Věnuje se filmu i hudbě.

Studio Konk patří Rayi Daviesovi z britské skupiny The Kinks. Občas do studia chodí a Meky se těšil, že by se tam s ním mohl potkat. David mi říkal, že jednou ve studiu natáčel se svou rockovou kapelou Human Pat a přítomný Davies označil jejich kytarové sólo za démonické. Byla to pro ně obrovská pocta.

Mimochodem, The Kinks pocházejí z londýnské čtvrti, ze které byla Mekyho maminka. Znala se se sestrami Raye a Davea Daviesových. A studio je pět minut chůze od našeho londýnského bytu. Takže je to tam pro nás velmi domácí.

Proč Meky nechtěl natáčet opět v londýnských studiích Abbey Road?

V Abbey Road nahrával už dvakrát, takže se tentokrát rozhodl pro Konk. Od začátku to měl takhle naplánované. Mastering alba pak proběhne v Abbey Road a doufám, že ho stihneme vydat na přelomu dubna a května. Nechci ale na Davida moc tlačit, přece jen dělá takhle velkou práci poprvé. Singl stihl podle plánu, ale album je větší nálož.

V O2 aréně v prosinci 2019. Foto: Bontonfilm

Stihl Meky nazpívat všechny písničky?

Ano, drtivou většinu loni v létě. Zůstaly dvě, které nebyly dodělané. Když byl v říjnu v nemocnici, oznámil mi, že chce zpěvové linky v nich dokončit. Panu profesorovi, který ho léčil, řekl, že ho kvůli tomu musí pustit domů. A on svolil. Meky tedy přijel a s Davidem obě písně dokončili. Bylo to na jeho narozeniny. Místo aby oslavoval, byl zavřený ve studiu a pracoval.

Potom ho zase odvezli do nemocnice a asi za dva týdny zemřel. Já z toho měla pocit, že cítí, že už tu dlouho nebude, a rozhodl se dodělat všechno, co dodělat šlo. On ale takhle neuvažoval. Potřeboval prostě nazpívat poslední linky, aby se s písněmi mohlo dál pracovat.

Proč se bude album jmenovat Posledné veci?

Je to podle básně Daniela Heviera, kterou si Meky našel v jeho básnické sbírce Vták pije z koľaje z roku 1977. Pan Hevier tu báseň napsal, když byl velmi mladý, a vůbec není o posledních věcech, které by nás vzhledem k odchodu Mekyho napadly. Je to náhoda.

Meky si název vybral a strašně si považoval, že konečně existuje písnička s Hevierovým textem. Před pár dny jsem panu Hevierovi volala, abych mu řekla, že se deska bude jmenovat podle jeho básně. Úplně ho to dostalo.

Meky mu to říct nechtěl, mělo to být překvapení. Byl rozhodnut, že mu to prozradí v momentě, kdy bude všechno jasné. Už to ale nestihl, a tak jsem mu to řekla já.

Na desce jsou i dva texty Jožka Urbana, které Mekymu zbyly z příprav předešlých alb, a jedna zhudebněná báseň Václava Hraběte. Měl vybraných více básní, ale ty už zhudebnit nestihl. Všechnu hudbu napsal Meky.

Existují, kromě těch, které budou na albu, ještě další jeho nevydané písně?

Během lockdownu jich napsal asi pětadvacet, dalo by to na dvojalbum. Ty, které si vybral, natočil. Zbylo ale několik demosnímků s jeho zpěvem.

Jsou velice kvalitní, zpíval na magnetofon Tascam a používal velice dobrý mikrofon. Navíc neuměl zpívat nečistě ani ve chvíli, kdy si doma pozpěvoval jen tak pro sebe. Teoreticky by se tedy daly vydat ještě další skladby. Teď to ale není na pořadu dne.

Do Londýna, Bratislavy a Prahy se v září a říjnu chystají vzpomínkové koncerty. Můžete říct, kdo na nich vystoupí?

Jména budeme postupně zveřejňovat. Můžu ale prozradit, že to budou lidé, s nimiž Meky nějakým způsobem spolupracoval, byli si sympatičtí nebo byli dobří přátelé. Nepřekvapí tedy, že vystoupí Katka Knechtová, Ráchel Skleničková, Jana Kirschner, David Koller, Lenny, Lenka Filipová, Petr Fiala, Ivan Tásler a další.

V Londýně se představí méně hostů, protože v klubu, v němž se bude hrát, je malé pódium. A také by to bylo produkčně náročné.

Každý, komu jsem zavolala, mi řekl, že vystoupí. Jsem za to nesmírně vděčná a věřím, že to organizačně zvládneme. Hrát bude Mekyho kapela, která jeho písně dokonale zná.

Předpokládám, že odkaz svého muže ponesete dál. Máte v tom plán?