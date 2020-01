Katalánec, který obyčejnou čáru povýšil na umění

Na první pohled se toho na bělostné ploše papíru příliš neděje, ale čím víc se vnímavý pozorovatel dívá na všemožně se objevující a proplétající černé linky, tím víc ho začínají pohlcovat do sebe. Připomíná to zhmotnění výroku myslitele Friedricha Nitzscheho o tom, že když se díváme do propasti, také propast se dívá do nás. Máme totiž pocit, že po delším vhledu do světa Joana Miróa se stáváme jeho nedílnou součástí.