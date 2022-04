Karin Lednická popsala životickou tragédii

Podle velitele zásahu Guida Magwitze to měla být krvavá msta za zavražděné. V té pokračoval až do února 1945. Zemřeli další lidé, jiní byli odvlečeni do koncentračních táborů. Vrátili se jen čtyři. Vzhledem k počtu obyvatel patří Životice k nejpostiženějším obcím na území České republiky.