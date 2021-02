Karin Ann zpívá v písni a klipu Babyboy o svobodě

Ještě to není ani rok, co slovenská zpěvačka Karin Ann vydala první singl, a už má za sebou řadu úspěchů. Stihla zaujmout redaktory amerických The New York Times, německého Bildu nebo evropské MTV a dostala pozvání absolvovat polské turné se zpěvačkou Sanah. Nyní představuje videoklip ke třetímu anglickému singlu Babyboy.