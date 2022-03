Karel Och: Náš vztah s Evou Zaoralovou byl intenzivní

„Naše spolupráce s Evou Zaoralovou trvala skoro dvacet let, a z toho těch osm, od chvíle, kdy mi pozici uměleckého ředitele festivalu předala, patří k nejhezčím letům v mé práci. Seděli jsme pak celou tu dobu spolu v kanceláři, v níž mimochodem sedím i v tuto chvíli, stoly jsme měli proti sobě a od rána do večera mluvili. O filmech, ale i o soukromých věcech, o politice. Byl to velmi intenzivní vztah, v němž byla i spousta humoru,” řekl Och.