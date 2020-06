Karanténu využil slovenský zpěvák Martin Harich k natočení alba

„Každý den nahrát jednu písničku, to byl můj antiprokrastinační lék na zvládnutí karantény a také důvod, proč teď vydávám nové album tak krátce po anglickém albu Blue. Vždyť co jiného než tvořit písničky bychom my muzikanti doma měli dělat, když nemůžeme koncertovat. Proto jsem se rozhodl zabojovat, nečekat a máknout na tom, aby tato nahrávka mohla, tak přirozeně a rychle, jak vznikla, dorazit přirozeně a rychle do vašich sluchátek a uší, a založil jsem projekt na Startovači,“ popisuje vznik alba Martin Harich, který je autorem textu, hudby a produkce.