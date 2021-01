Kapela Poetika natočila píseň a klip s Katarínou Knechtovou

Vznik písně popisuje i její autor Eduard Rovenský: „S Katarínou jsme se potkali na projektu ke knížce Gump a já hned věděl, že její empatie, energie a lidskost je přesně to, co schází k dokončení do té doby rozdělané písně. V textu jsem se snažil zachytit okamžiky lidské nejistoty. Chvíle kdy člověku pomůže nepodléhat vnitřní panice z okamžiku, ale myslet na to, že po každé noci znovu vyjde slunce. Kdy je potřeba si uvědomit, že tou nejcennější věcí je život sám, v celé své kráse. A právě proto, Ta cesta je cíl.“