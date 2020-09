Kapela Pilot natočila klip k písni Běž na jeden zátah

„Písnička Běž je o tom, že ani tak nezáleží na tom, co zrovna děláš, hlavně že něco děláš. Každý malý krok tě posouvá dopředu, i když se to tak na první pohled nemusí zdát,“ vysvětluje frontman kapely Daniel Hrdlička ideu písně, na níž Pilot spolupracoval s Jendou Vávrou (Jananas) a producentem Marcellem.

„Kdo z nás si někdy v práci nepředstavoval, jaký by to asi bylo, kdyby smetl všechno ze stolu, přeskočil ho a běžel někam do neznáma. Všechny fotky, které se promítají na green screenu, jsou naše vlastní z cest po světě. Utíkání ze svateb a tančení s baletkami je zase denní chleba našeho basáka Michala,“ objasňuje Hrdlička, na kolik jsou jednotlivé obrazy založené na reálných situacích a osobních zkušenostech členů skupiny.