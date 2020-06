Kapela Monoskop přivezla v písni a klipu Spojení osmdesátkový retropop

Klip k singlu natočil režisér a výtvarník Prokop Wilhelm, který je dlouholetým spojencem kapely. K natočení ho vyzval baskytarista Dvořák. „Vždycky jsem chtěl klip s autem. Mám pod kůží vryté jízdy noční Prahou, když jedu ze zkoušky a hlavou mi duní to, co jsme skládali. A Prokopa jsem na ta auta ulovil. Nakonec se to ale trochu zvrhlo a ta písnička klip převálcovala do úplně jiného vyznění.“