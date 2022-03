Kapela LABe vydala první singl. Je výsledkem terapie Adama Jánošíka, abstinujícího alkoholika

„Musel jsem najít způsob, jak ze sebe dostat ven věci, které jsem do té doby tlumil drogami. Byly to spousty probdělých nocí strávených s diktafonem v mé vrchlabské zkušebně. Pomáhalo to, tak jsem pokračoval,“ vysvětluje Jánošík.

Později kývl na nabídku zpěváka a producenta Tomáše Frödeho (Imodium, Walkmanz), aby písničky zhmotnili ve studiu. „Začalo to jako splátka za to, že mi nahrál bicí pro nějaké mé písně. Když přišel s tím, že píše vlastní songy, nabídl jsem mu své nahrávací studio. To jsem ještě netušil, jak silný materiál to bude,“ říká k počátku spolupráce Tomáš Fröde.