Kapela Květy ohlašuje novou desku dvěma singly. Videoklip má Robot

Většina tvůrců se dnes snaží jít cestou co nejčistšího digitálního obrazu, autoři videoklipu ke skladbě Robot ale záměrně použili co nejšpinavější mix různých zdrojů.

„Pracovali jsme s videem baletek natočeným kdysi dědou Jana Fuksy i procházkou zaznamenanou na mobil v co možná nejmenším rozlišení. Každý kousek videa je ošetřen barevnými filtry a často taky propojen s druhou projekcí, kterou jsme vyráběli snímáním věcí na zeď,“ říká frontman kapely Květy Martin E. Kyšperský.

Album Květy Květy je především intimní vztahová deska. Pojednává o touze a izolaci, která začala dávno předtím než korona. O tom, že jediné, co má váhu, jsou mezilidské vztahy. Také proto kapela pro první videoklip vybrala skladbu Robot.

Vizuální podobu druhého singlu Do tmy Květy představí až u příležitosti vydání alba. „Já k tomu napsal text o tom, že se řítíme a nevíme kam. Ale když o tom zpětně přemýšlím, tak to nemusí být jen negativní. Nemít jistotu je někdy jednoduše dobrodružné. Ty písně jsou o tom, jak se snažím se nebát. A taky o tom, že jediné, co má váhu, jsou mezilidské vztahy,“ říká Kyšperský.