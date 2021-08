Kapela Jamaron se řítí jako Kamikaze

„Naši fanoušci nám dali najevo, že chtějí slyšet nářez, a my jsme se jejich volání rozhodli vyslyšet,“ dodává manažer a autor textu písně Ondřej Dostál.

„Text písně Kamikaze je zcela jistě inspirování lockdownem. Každý z nás si mohl během těch pár měsíců odloučení připadat jako pilot, který nasměroval svůj letoun přímo k zemi a už jen čeká na dopad, a to nejen v partnerském vztahu,“ prozrazuje manažer kapely Ondřej Dostál obsah písně.

„Kamikaze je první song, jehož hudbu jsem nevytvořil já ani brácha,“ konstatuje. „Poprvé jsem se pokusil otextovat námět, se kterým přišel do našeho studia baskytarista Filip Karlík, a myslím si, že tato autorská spolupráce bude Jamaronu co platná i do budoucna.“