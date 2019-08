Kapela Horkýže Slíže má Slížovici, festival přátelský, bezmála rodinný

Slížovica je festival slovenské kapely Horkýže Slíže, který se rok co rok koná v její rodné Nitře. Letos to bylo poosmé. Pozvala si na ni spřátelené či oblíbené skupiny, do role hlavní hvězdy pasovala velšské Skindred, a protože je 29. srpen na Slovensku státním svátkem, vše se odehrálo ve středu, den před ním.