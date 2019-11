Kanye West nadále ve světě náboženství

„Toto album je vyjádřením gospelu. Má šířit gospel a pravdu o tom, co pro mě Ježíš udělal. Když přemýšlím o jeho dobrotě, má duše pláče,“ přibližuje desku Kanye.

West začal svou kariéru v roce 2000 jako producent Roc-A-Fella Records, kde produkoval singly pro Jay-Z nebo Alicii Keys. Následně vydal debutové sólové album The College Dropout a založil label Good Music.

Následovala šňůra dalších alb, mezi která patří kupříkladu Graduation, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Yeezus nebo The Life of Pablo.