Kabaret Pot a lesk v režii Rosti Nováka

K divadelnímu provozu poznamenanému hygienickými opatřeními se Jatka78 navrátí 30. května improvizačním večerem mladého souboru My kluci, co spolu chodíme. Odehraje se na Letní scéně Jatek78. Ta bude v provozu celý červen a červenec a přivítá umělce z řad stálého repertoáru i hosty. Letní scéna uvede také premiéru představení Kaleidoscope Cirku La Putyka v režii Maksima Komara.

„Jatka78 jsou, ač z malé části, financována z grantů MKČR a MHMP, tedy z veřejných prostředků. Naše divadlo tak vnímáme jako instituci veřejné služby, která nehraje divadlo jen ve chvíli, kdy se jí to vyplatí. Vnímáme odpovědnost k našim divákům, ale i umělcům a dalším dodavatelům služeb. Když chceme, aby se nám celé toto naše prostředí nerozložilo, musíme začít hrát divadlo co nejdříve. A tím je pro nás termín 27. května. Asi ani není třeba dodávat, že se na to dost těšíme,“ říká ředitel Jatek78 Štěpán Kubišta.