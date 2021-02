Justin Timberlake se omluvil Britney Spearsové a Janet Jacksonové

Uvedl, že každý, kdo byl ponížen jeho nevhodným chováním, si zaslouží lepší zacházení. Komplexně tak vstoupil do diskuze o zacházení se ženami v hudebním průmyslu. Chce být jedním z těch, kteří o tom budou hovořit. Proto se rozhodl zamést si před svým prahem.

„Hudební průmysl je zkažený. Podporuje muže, většinou bělochy. Musím o tom mluvit. Už nechci těžit ze skutečnosti, že to ostatní mají těžší,“ pokračoval zpěvák. „Vím, že tyto omluvy jsou jen prvním krokem a nezmění minulost. Chci ale převzít odpovědnost za své chyby.“

Po nedávné premiéře dokumentu Framing Britney Spears, jenž ukázal, jak využil rozchodu se Spearsovou k podpoře své kariéry, na něj začali fanoušci dorážet na sociálních sítích. Rozchod hvězd proběhl po dvouletém vztahu v roce 2002. Krátce nato Timberlake nahrál skladbu Cry My a River, v níž zpíval o Spearsové zradě a vydával se za oběť.

V případě omluvy Janet Jacksonové šlo o skandál, který se stal před sedmnácti lety. Při jejich společném vystoupení v přestávce amerického Super Bowlu totiž odhalil její hruď. Vidělo to více než sto milionů diváků na celém světě. Média se tehdy pustila do Jacksonové. Timberlake se stáhl do ústraní a neposkytl jí mediální ani osobní podporu.