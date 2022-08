Justin Bieber byl na Szigetu unavený, Lenny zaujala

Své vystoupení začal o patnáct minut dříve, než bylo v plánu. Mnoho jeho fanoušků nicméně čekalo pod pódiem celý den, aby měli dobré místo a výhled, takže je to nevykolejilo. Koncert samotný pak nebyl ničím speciální. Na Bieberovi byla vidět únava z téměř rok trvajícího turné, a i přesto, že za sebou měl výbornou kapelu a ansámbl tanečníků, jeho výkon byl přinejlepším rutinérský.

Naštěstí navazoval koncert francouzského producenta a zpěváka Woodkida, který během posledních pěti let dorostl do hvězdy světového formátu a dal to najevo i na letošním Szigetu. V přeplněném stanu se pak představili i kapela Jungle a francouzský producent FKJ, kteří pokračovali v trendu pátečních skvělých vystoupení.