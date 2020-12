Jsou Vánoce, ty vole, znělo Lucernou. Bára Basiková nazpívala hit s kapelou Hrací skříň Praha

Pražským Lucerna Music Barem se zase jednou nesla živá hudba a zpěv Báry Basikové. Na jeden den se stal dějištěm natáčení klipu skupiny Hrací skříň Praha. Ta se rozhodla v nepříliš veselé době sebe i své příznivce pobavit skladbou Jsou Vánoce, ty vole, coververzí známého hitu Love Is All Around od britské skupiny The Troggs.