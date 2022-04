Josef Vařeka ze skupiny Koblížc!: Chtěl bych, aby se nám už nesmáli

Před lety se mi mé civilní jméno nelíbilo, připadalo mi pitomé. Ve čtrnácti jsem chtěl mít americké jméno, navíc mají Blink-182 stejnojmennou písničku, a tak jsem se s tím pseudonymem sžil. Když jsem se podílel na jednom elektronickém projektu, začal jsem ještě používat přezdívku Cruxx. To už je ale také pryč. Dnes se za své civilní jméno nestydím.

Nejvíce našlápnuto jsme měli po zisku ceny Objev roku v anketě Český slavík. V následujícím roce jsme prožili prozatímní vrchol. Byli jsme velmi populární, přicházelo hodně nabídek na koncerty, vypadalo to skvěle. My ale udělali zásadní chybu.

Na konci roku 2013 od nás odešel kytarista Tomáš Brandejský. My ostatní byli v té době jako mladí kluci trochu opilí slávou a mysleli si, že to dál půjde samo a že nemusíme nic dělat.

Teď budu mluvit za sebe. Namísto toho, abych se staral o kapelu, kašlal jsem na ni. Staral jsem se jenom o chlast, přišly i drogy, spousta večírků. Ostatní také nedělali nic. Když pak přišel čas, abychom nahráli nové album, šlo to hodně ztuha. Vznikla sice deska, kterou jsme pojmenovali 3+, my s ní spokojeni byli, ale její přijetí bylo rozpačité.

Ano, kapela začala upadat. Byli jsme na společném turné s Jaksi taksi a návštěvnost koncertů byla hrůzostrašná. Vzpomínám si, že do Hustopečí přišlo třicet lidí, a to na nás ještě rok předtím chodily stovky diváků. Samozřejmě jsme nedostávali za tak špatně navštívené koncerty peníze, takže jsme neměli ani na zaplacení dodávky.

Do toho se na nás vykašlal náš tehdejší management. V těžkých chvílích nám moc nepomohl, naopak nás vyždímal z peněz i psychicky. Před posledním rokem našeho fungování od nás odešel ještě baskytarista Filip Vlček a odtud byl krůček k tomu, abychom to rozpustili. V roce 2016 jsme ještě natočili jeden singl, ale už jsme ho nevydali. Nemělo to smysl.