Johnny Depp je prý lepší s kytarou než na plátně

„Nikdy se ve skupině nehádáme. Nikdy nikdo z nás neodešel rozzlobený z pódia. Nehádáme se ani na zkouškách. Johnny na ně chodí vždy dříve než já. Lidi vždy překvapí, když ho slyší hrát, protože by si nikdy nebyli schopni představit, jak dobrý je kytarista,“ sdělil Alice Cooper v pořadu Three Sides Of The Coin.