Jiří Suchý umí hříchy proměnit v básně

„Vzpomínejme s Jiřím, ale nechme mu jeho Tajemství. Je jenom jeho a rádo se směje. Čas prchavý a nezachytitelný, pomíjivý i nezapomenutelný. Den má 86 400 vteřin. Kolik jich už prošlo za mých 51 let v Semaforu? Vzpomínky se valí jedna za druhou i přes sebe a ve všech se objevuje ON. Tolikrát už byly zveřejněny a zapsány, něco se přidalo, něco se ubralo (paměť je laskavá a umí vytěsňovat)… Dobrat se pravdy? Snad. Nemělo by se zapomínat. Pro poučení? Nepoučitelnost je mottem našich životů. Hříchy umí Jiří proměnit v básně. A krásně!“ vyznala se Jitka Molavcová.