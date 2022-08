Jiří Příhoda: Zlomem budou kvantové počítače

Neměl jsem shon. Mohl jsem si dobře rozmyslet, jestli to tak opravdu má být, jestli to tak chci. Naštěstí jsem byl na rok dopředu finančně zdánlivě v pohodě, na dálku jsem navíc jako grafický designér dělal čtyři velké knihy.

Na začátku a na konci to jsou sochy jako filmové kulisy z devadesátých let. Vidíte rub i líc, na začátku výstavy vidíte iluzi, kterou na konci výstavy přiznáte, a to v podobě její konstrukce. Všechno na sebe navazuje, proto je důležité návštěvníky posílat správným směrem.

V roce 1996 ne, i když některé moje věci dostávají aktuální punc. Je to socha, jakoby scéna z filmu Potopa, a už ze Starého zákona má potopa jasně daný význam. Byla tak i míněna. Ohledně klimatických změn potřebuji myslet víc ze širšího kontextu. Používám k tomu jednoduchý příměr naší zeměkoule coby zahrady. Teď víme, jak je ta naše zahrada veliká, máme ji jasně ohraničenou, a víme, kolik lidí z ní musíme uživit. Pokud se o tu zahradu nebudeme starat, nedopadne to dobře.

Ale ono to není sto osmdesát centimetrů, je to šest stop. Šest stop je krásná míra. Do tuctu. Když jsem v Americe začínal, byl jsem z toho zmatený. Šel jsem do hobbymarketu a nevěděl jsem, jak silný vrták mám koupit. Navíc Američané stále používají zlomkovou soustavu. Dělí palec, takže vám nabídnou třeba čtvrtpalcovou trubku. Bývalo to běžné i u nás, ale zapomnělo se na to.