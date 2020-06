Jiří Macháček: Baví mě hrát posunuté divné týpky

Po slizkém otci v Občanském průkazu a šéfovi poválečné kontrarozvědky v dramatu Toman vám režisér Ondřej Trojan v Bourákovi přisoudil roli majitele šlukdorfské herny Titanic a vymazlené oranžové vilky. Kdo je Ruda, zvaný Bingo?

Ruda je majitel bušírny, tedy herny s výherními automaty, kterému se od prvního momentu začne sypat domeček klopotně vystavěnej z karet, takže by nám ho na jednu stranu někdy mohlo bejt i líto, ale protože propadl dojmu, že ke štěstí vede jen jediná možná cesta, a sice přes prachy, tak se mu můžeme směle i smát. Krom toho by se o něm taky dalo s úspěchem říct, že je to úplnej magor.

Baví vás hrát takové posunuté, divné týpky?

Baví. A právě hledat tu správnou míru nadhledu za jakých okolností je ten Ruda k smíchu a za jakých je k politování, je na té práci vzrušující.

U Tomana jste s režisérem strávili hodně času nad scénářem. Jak to bylo u Bouráka, kde sice nemáte hlavní roli, ale vaše postava zamíchá v příběhu skoro vším?

V případě Rudy jsem do scénáře přispěl jen nepatrně, řekl bych maličkostmi, takovými okamžitými nápady, například.... A vidíte, ani si nemohu vzpomenout, takže to Petr Jarchovský asi pěkně napsal.

Ve filmu dojde i na pěsti. Milostným sokem Ivana Trojana je Jiří Macháček. Foto: Bára Lockefeer

Točit komedie prý není žádná sranda. Jak se vám spolupracovalo s Ondrou Trojanem tentokrát?

Já jsem si spolupráci s Ondrou poměrně dost pochvaloval už, když jsme dokončili Tomana, a to by se tady u Bouráka dalo klidně zkopírovat. My už si totiž s Ondrou žádné zbytečnosti navzájem říkat nemusíme. Oba o sobě víme, že nám jde o co nejlepší výsledek toho, co vzniká, a že všechno ostatní je až za bé. Takže abych použil Ondrův slovník, tak říkám, že naše spolupráce byla opět zalitá sluncem.

Ruda má ženu Jiřinu, kterou hraje Petra Nesvačilová, zaměstnává Bourákovu dceru Kamilu v podání studentky konzervatoře Veroniky Markové a už od školy miluje její mámu Markétu, kterou ztvárnila Kristýna Boková. Jak se vám s nimi hrálo?

Nechci, aby to znělo vychloubačně, ale s Kristýnkou jsme to měli podobné jako Keith Richards s Ronnie Woodem, slovy Richardse: nejsme nejlepší kytaroví hráči na světě, ale když hrajem spolu, tak víme, že na nás nikdo nemá. A Veronika točila svůj první film, vlastně tam hraje hlavní roli, a myslím, že to Ondra nemohl obsadit líp.

Petra Nesvačilová hraje ve filmu Jiřinku. Jejího muže zase hraje Jiří Macháček. Foto: Bára Lockefeer

Věřím, že ta holka nás ještě překvapí. No a Sváča (Petra Nesvačilová), to je taky přírodní úkaz, když jsem ji uviděl v kostýmu, tak jsem si musel říct jupí, konečně natáčím německé sci-fi porno! Petra ale na každý pád potvrdila pravidlo, že blbou ženskou dokáže zahrát jenom ženská, která je chytrá.

S Ivanem Trojanem jste se sešli na place ve dvou scénách. Obě byly realizačně dost náročné, jedna se točila celý den a druhá skoro celou noc. Jaké to bylo setkání, 12 let od vašeho posledního společného filmu Medvídek?

Představte si, že s Ivanem točíte rvačku, je zima, vy ležíte v blátě, on stojí nad vámi a každou chvíli, když uslyšíte STOP, a když tam v tom blátě čekáte, až se vymění objektiv nebo přemaskuje krev, tak je Ivan vždycky první, kdo volá, rychle Jirku přikryjte, dejte mu čaj a podobně. Na to se nezapomíná. Ivan bezesporu patří k těm nejlepším hercům, se kterými jsem kdy měl tu čest něco dělat, a nejen pro to co jsem zmínil.

Ve filmu máte nejvíc akčních scén. Například dvě dost drsné rvačky. Jednu se „zbraněmi“ a jednu pěstní. Ty vám sedly jak?

To je takovej klukovskej sen, když je vám deset nebo čtrnáct, tak si říkáte, pokud budu hrát někdy ve filmu, tak jedině rvačky a akční scény. Takže když se vám tenhle sen splní ve věku, kdy už vás zvolna začíná opouštět vaše pověstná leopardí mrštnost, tak si říkáte, zaplať pánbůh, že se mi ten sen nesplnil třeba až v osmdesáti.

Ondřej Trojan a Jiří Macháček při natáčení Bouráka. Foto: Falcon

Ve Bourákovi využijete i své golfové umění. Je to asi rozdíl, když něco umíš, než když jen hraješ, že to umíš…?

Tak určitě. Tady jsme teda i před otázkou, co je to vlastně golf, každopádně, jak by asi řekl Jarda Jágr, tak je to jenom sport.

Kostýmy a masky se i na postavě Rudy dost vyřádily. Jak se vám líbily modely, do kterých vás oblékla Tereza Kučerová?

Absolutně inspirující. Jednak je třeba říct, že s Terezou jsme oba, a asi i díky divadlu SKLEP, náruživými milovníky poezie lehce pokleslé bizarní nádhery. Ale to, do čeho mě Tereza oblékla, mi taky dost pomohlo, že se mi ta postava Rudy zjevila nejen před očima, ale že jsem trochu nahlédl i do něj. Díky Terezko!

Točilo se na severu Čech, jaký máte jako rodák z Litoměřic k tomuhle koutu naší republiky vztah?

Je to domov mého dětství a vždycky bude, s tím se nedá hnout.

Na co se můžou diváci Bouráka v kině těšit?