Jiří Korn v obležení tanečníků a akrobatů šéfuje Nebesům

Strážní andělé mají náročnou práci. Každý den dostávají na starost jednoho smrtelníka, kterého drobnými či většími zásahy chrání před tím, aby si ublížil. Kdo smrtelníky andělům přiděluje, to ví jen Bůh.

Jednomu z andělů jsou rigidní nebeská pravidla příliš těsná. Pekelně ho štve systém, který mu nedovoluje lidem skutečně pomoct, ale jen hasit jejich banální problémy. Poté, co se do jednoho „obyčejného člověka“ zamiluje, je připraven klidně i rozpoutat v nebi revoluci.

„Gospelová hudba mě strašně zasáhla, tak přišel nápad, impulz, že bych mohl tuhle hudbu využít k vytvoření akrobatického muzikálu. A pak mě hrozně baví spojovat různé lidi, různé skupiny a tím překračovat hranice žánrů, takže jsem oslovil Václava Kuneše, šéfa taneční skupiny 420PEOPLE, a gospelový sbor, který jsem znal, a to už pak jede samo,“ svěřil Novinkám myšlenku vzniku akrobatického gospelového muzikálu principál Loosers company a zároveň umělecký šéf bývalého Branického divadla, nynějšího divadla „Bravo!,“ Petr Horníček.

„Je nám ctí a zároveň velkou výzvou, že zrovna naše gospelové písně se staly ústředním motivem pro vytvoření příběhu a choreografií tohoto nevšedního muzikálu. Jsme zvědaví a zároveň se moc těšíme na to, jak se nám podaří skloubit zpěv s divadelním pohybem. Děkujeme za vloženou důvěru tvůrcům a věříme, že i naše početná maličkost přispěje na jevišti ke skvělému kulturnímu a možná i duchovnímu zážitku,“ říká Marek Jonczy, manažer Maranatha Gospel sboru.

„Byla to opravdu výzva naučit tanečníky těžkým akrobatickým prvkům a ještě je nutit u toho zpívat. Je tam taková tyč zavěšená u stropu, která lítá a je těžká, a to když vás trefí, tak to strašně bolí. Bylo důležité se tomu naučit vyhýbat a pracovat s ní. Myslím, že každý si tam našel něco, v čem se posouvá,“ zamýšlí se umělecký ředitel souboru 420PEOPLE Václav Kuneš.