Jiráskův Hronov baví písničkami, skeči i mystikou

Začíná vlastně nevinně. Na trase mezi Dejvickou a Můstkem se pětkrát či šestkrát odehraje každodenní příběh, kdy nastupují a vystupují stále tíž cestující. Jsou to poněkud odpuzující bezdomovkyně, noviny čtoucí Žid, učitelka hudby stěhující elektrický klavír, televizní seriálová hvězda, která jezdí metrem, mladá dvojice, z níž se časem stane svatební pár, agresivní Slovák, těhotná žena a také dychtivý pes, který ve vagonu pokaždé zanechá svou nelibou značku.

Mezi nimi se začnou postupně vytvářet a vyvíjet různé vazby, až nárazem a uvíznutím na trase vše vyústí v mystické prolínání reality s nadrealitou. V něm se živí potkají s mrtvými, odsouzenými navěky bloudit podzemními tunely, děti najdou ztracené rodiče a naopak, hříchy jsou odpuštěny a vše se hrne do happy endu jak do depa.

Celé je to proložené písničkami, jedním nečekaným šouletovým skečem a spoustou dobře herecky i scénograficky provedených detailů, gagů a point. Úvodní opakování scén je sice dlouhé, ale výborně odpozorované prostředí metra včetně fanatického kontrolora pronásledujícího svého jediného uniknuvšího černého pasažéra, spolehlivě baví.

Problém je, že to není kabaret, ale žánrově neujasněný propletenec crazy komedie s fantasy a trochou kabaretních prvků. Od každého něco, takže celek diváka znejistí v tom, jak se k tomu chovat.

„Mám z toho takový ambivalentní pocit. Spousta nápadů, radost ze hry, ale něco tomu chybí, nebo přebývá?“ sdělila svou reakci do hronovského Zpravodaje jedna z divaček.

To je přesné. Ale o čistokrevný kabaret by se Kardio Theatre určitě pokusit mělo. Má na to. A jeho podzemní mystika koneckonců byla pro řadu diváků i tak zábavná.