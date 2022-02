Jimmy Carr pobouřil veřejnost žerty o holocaustu a Romech

Server The Guardian připomíná, že Carr vyvolal smích a potlesk publika.

Proti pořadu se ozval The Holocaust Memorial Day Trust. „Jsme absolutně šokováni komentáři Jimmyho Carra o perzekuci Romů a Sintů za nacistického útlaku a zděšeni salvou smíchu po jeho poznámkách,“ uvedla ředitelka organizace Olivia Marks-Woldmanová.

„Má to vzdělávací hodnotu. Každý ví, že nacisté připravili o život 6 milionů Židů během 2. světové války. Ale hodně lidí neví, protože se to v našich školách neučí, že nacisti také zabili tisíce Romů, homosexuálů, postižených a Svědků Jehovových,“ uvedl.

Britská ministryně kultury Nadine Dorriesová nyní navrhuje nový zákon, který by přivedl k odpovědnosti streamovací služby. Carra odsoudily také organizace The Auschwitz Memorial a Hope Not Hate.