Je to jízda. Kniha o slasti jménem bicykl

Každý, kdo se pohybuje po velkoměstě na kole, ví, že si musí dávat pozor na několik věcí: dveře zaparkovaných aut, malé děti, psy na dlouhém vodítku a tramvajové koleje. Zvláště jsou-li mokré či namrzlé a jedete-li na kole s úzkými plášti, jsou pro vás nebezpečnou pastí. Pokud do ní zajedete, nevyhnete se bolestivému pádu na dlažbu.

Pokud překonáte tíseň, kterou obálka vyvolává, najdete v knize Je to jízda s podtitulem O svobodě na kole – ve městě i v krajině již jen milé a inspirativní čtení. Editor Ondřej Buddeus dal prostor třinácti autorům a autorkám narozeným mezi lety 1965 a 1994 k reflexi jejich vztahů k cyklistice.

Literární kritička Eva Klíčová ve formálně velmi vytříbeném příspěvku líčí své noční jízdy periferií Brna do obce, v níž žije. Kolo je jí „zbraní proti pohodlí“ a „cennou vzpourou vůči diskursu gauče pod plazmovou obrazovkou“. Také pro další autory je kolo efektivním, ekonomickým a ekologickým dopravním prostředkem, ba dokonce znakem určitého politického přesvědčení.

Socioložka Lucie Trlifajová píše, že kolo se stalo „symbolem levicověji a liberálněji uvažujících lidí, byť leckteří by se vůči tomuto označení ošívali“. „Cyklista či cyklistka se chtě nechtě stávají nositeli daleko širších idejí o směřování města, ale potažmo i celé společnosti – a jsou proto obdivováni i proklínáni.“

Většina autorů však kolo takto přímočaře s politikou nespojuje, spíše ho zasazuje do kontextu hledání sebe sama. Editor knihy, překladatel, spisovatel a pedagog Ondřej Buddeus, díky kolu našel „vlastní rytmus cesty“, pro literárního historika Jana Wiendla je bicykl zase „vstupenkou do paralelních prostor“. Kolo je mu skvělým prostředkem pro lidi, jako on nemají trpělivost na pěší putování krajinou.