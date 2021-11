Jazzanova přiváží lákavý mix funky, latiny a soulu

Jazzanova čerpá z ohromné palety vlivů, je tu brazilská bossa nova, tradiční jazz, klasický soul šedesátých let, fusion let sedmdesátých, do toho i názvuky drum & bassu, trip hopu, house a dalších stylů.

První oficiální LP album se jmenovalo In Between (2002), následovaly desky Belle et Fou – Original Score ( 2007), Of All the Things (2008), Jazzanova with Band and Paul Randolph – Funkhaus Studio Sessions (2012) nebo poslední The Pool (2018), na kterém se podíleli i hosté jako jazz-popový zpěvák a hudebník Jamie Cullum a rapper Oddisee. K tomu je třeba přičíst ještě velké množství různých remixů.