Jaroslav Satoranský: Manželka mi stále chybí, byla skvělá!

Vypadá to, že si mě zařadili do přihrádky kladných postav. A když přišla nějaká záporná, zajásal jsem. Ale většinou jsem hrál kladné postavy. Zápornou třeba v Cause Králík pod vedením pana režiséra Jaromila Jireše.

Ano, já měl po skončení školy touhu stát se automechanikem. Jenže ke konci školy mě postihl zánět ledvin, takže mi to doktoři nedovolili. Dali mi vybrat ze tří řemesel, abych pracoval v teple: pekař, chemik a rytec. A já si vybral rytectví a poznal nádherné umělecké řemeslo. Během učení pak všechna odvětví – dřevoryty, ocelotisky, zlatotisky, takže to byla velice pěkná doba, na kterou rád vzpomínám.

Je mi pořád smutno. Občas v nějakém kolektivu zapomenu, ale když jsem doma, pořád ji tam vidím. Chybí mi, byla to skvělá ženská. Bavil jsem se s kolegou, kterému zemřela žena před 14 lety, a ten mi říkal, že celou tu dobu je to stejné. Myslel jsem si, když před několika roky absolvovala operaci, že bude v pořádku, ale ono se to vrátilo. Díky covidu jsem si ji mohl vzít z nemocnice domů, kde zemřela. Byl jsem s ní do konce.