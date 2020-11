Jaroslav Plesl v psychothrilleru Ani muk

Kniha je výborně interpretována hercem Jaroslavem Pleslem, jehož domovskou scénou je pražské Dejvické divadlo. Premiéru na Dvojce měl desetidílný psychothriller 12. října, ještě je možné si jej celý poslechnout do neděle 8. listopadu. A díky Jaroslavu Pleslovi to opravdu stojí za to, i když téma únosu malých dětí je dramatické.