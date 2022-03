Jaromír Nohavica: Nejsem podporovatelem Putina

Jsem na to zvyklý. Zákazy jsem zažil už v osmdesátých letech, a už když jsem v roce 2018 dostal Puškinovu medaili, někteří pořadatelé mě přestali na koncerty zvát. Je to jejich svobodné rozhodnutí. Nechávám to na nich.

Neuvažoval, protože je to medaile Ruské federace, která je udělovaná už mnoho let. Dostal jsem ji za to, že jsem propagoval písničky Okudžavy a Vysockého. Není to Putinova, ale Puškinova medaile.