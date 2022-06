Jan Vytásek: Vyrovnal jsem se s bolavými tématy

„Mým základem je pop rock. Mám ale blízko i k folku nebo country. S tím druhým slovem však nakládám opatrně, protože když se řekne country, většina lidí si představí chlapíka s kloboukem sedícího u táboráku. Ono to tak ale vždycky není. Inspiruje mě moderní country, které je tohoto klišé zbavené. Český posluchač by ale pravděpodobně americkou country považoval za rock. Dost také čerpám z klasické hudby nebo belcantové techniky zpěvu,“ představil Právu Vytásek svůj stylový rozkmit.

Vydat novou desku mu trvalo několik let, předešlý počin Ženský kalendář – Vol. 1 nabídl v roce 2015. „Byla to cesta trnitá. To je ale dobře, protože ty trny probouzejí emoce, které by měly na každém albu být. Myslím si, že všeobecně hudba, ať už nahraná, prezentovaná živě, nebo reprodukovaná, by v sobě měla mít emoce, které přenese na posluchače či diváka. Jinak podle mě nemá smysl,“ vysvětlil hudebník.