Jan Svěrák uvádí do kin Betlémské světlo: Jedinou zbraní proti smrti je humor

Jak se vám se synem spolupracovalo?

Pracovalo se mi s ním jako s každým jiným. Střihač je parťák, který dělá režisérovi nezávislý pohled. Jsme rodiče filmu. Já jsem maminka, která ho porodila, zná porodní bolesti, a on je tatínek, který u toho nebyl, je racionálnější, nebojí se vyhodit scénu, která mi dala spoustu práce, nebo ji dát úplně jinam, než jsem plánoval.

Že je to můj syn, je jen maličko nepříjemné v tom, že mě ještě příliš ctí, stejně jako já jsem ctil tátu. Ale byl jsem za tu pokoru vděčný, protože až nebude pokorný, bude nesnesitelný.

Ve vašich, respektive tatínkových filmech se smrt, hřbitov a vše, co s tím souvisí, objevuje vlastně pořád. Ale tak černý humor jako na začátku Betlémského světla jsem u vás ještě neviděla. Nebál jste se toho?

Já bych si nikdy nedovolil něco tak černého do filmu dát, a měl jsem s tím vážné problémy, i když jsem připravoval a natáčel Betlémské světlo. Jediné, co mě utěšovalo, bylo, že takhle to tatínek napsal. Je to z jeho povídky Ruslan a Ludmila, ve které je ta scéna přesně popsaná. Ale stejně, víte, jaké to bylo, mít tátu v rakvi, točit ho v ní?

Zároveň si ale myslím, že proti věcem, s nimiž nemůžeme nic dělat, máme jako jedinou zbraň humor. A tím, že jsme se tomu takhle vysmáli, jsme se s tím i vyrovnali.

Říká se dokonce, že takovým rouháním se člověku prodlouží život. Kéž by tomu tedy tak bylo i u vašeho tatínka... Ale pojďme dál, Ruslan a Ludmila byla, pokud vím, první povídka, kterou jste chtěl natočit. Jak jste vybíral ty další dvě?

Ano, povídka Ruslan a Ludmila mě fascinovala tím, že je v ní něco pro tátu naprosto netypického. Ta fantazie, kdy Ludmila dokáže možná na dálku otevřít zamčené auto, uhasit hořící letadlo. Tátovi byl například Akumulátor 1 cizí, protože takovým věcem nerozumí. A najednou je tu postava, která se pořád pohybuje dvě stopy nad zemí, vznáší se v jiném světě. Tahle povídka mě tedy fascinovala, ale byla sama.

Hledal jsem tedy něco podobného. Jako klíč jsem zvolil příběhy, v nichž někdo po něčem natolik touží, tak moc to chce, že je ochoten se změnit, udělat nemožné. Chce zázrak.

Vyšlo mi z toho, že když něco hodně chceme, vychyluje nás to z rovnováhy, až můžeme upadnout nebo onemocnět. A staré rčení praví, že když se člověk zbaví toho chtění a strachu, vytouženého nedosáhne, osvobodí se.

Jednou z hlavních postav je postižené dítě. Má reálný předobraz v někom, koho znáte, nebo je to fantazie, prostředek k filmovému sdělení?

Je to přesně tak, jak vidíte ve filmu. Táta jednou slyšel v autobuse, jak chlapeček chce na tátovi omyl a on mu vysvětloval, že mu mobil k ničemu nebude, protože nemá, komu by zavolal. Tuhle příhodu jsem spojil ještě s jednou historkou, kterou nebudu prozrazovat.

A když jsme to konzultovali s odborníkem, řekl, že ta kondice, Vladimír Javorský, který hraje tatínka onoho chlapce, zásadně říká kondice, nikoli nemoc, je Downův syndrom. Patří k němu neuvěřitelná pravdomluvnost, kdy řekne každému do očí přesně to, co právě prožívá.

Jak se s dětmi v této kondici natáčelo?

Museli jsme samozřejmě nejdřív najít představitele malého Vojty. Našli jsme ho v Martinovi Polišenském, který je ohromně talentovaný. I když jsme se báli, že to bude těžké natáčení, byli jsme připraveni na komplikace, vnesl do celého štábu obrovskou lásku. Zní to možná banálně, nevím, čím to je, ale vyzařuje z něj. A natáčení šlo proti našemu očekávání dobře a rychle.

Ve filmu je patrná velmi pečlivá práce s barvami. Z čeho jste vycházel?

Pečlivě jsem studoval práci amerického filmaře Wese Andersona, protože je v tomto směru mistr. Četl jsem si i ve výtvarných příručkách o tom, jak k sobě ladit různé barvy. A samozřejmě jsme měli architekta Jana Vlasáka, který mé představy dotáhl do finální podoby.