Jan Slabák z Moravanky slaví osmdesátiny: Poděkuju bohu, že jsem zdráv

V devíti letech jsem přecházel z jednotřídky v Kelčanech na měšťanku v Kyjově, kde nás hudební výchovu učil pan Josef Frýbort. Byl to muzikant tělem i duší. Žil v Žádovicích, kde hrával v dechové kapele, která nesla jeho jméno, Frýbortovci. Přestože nejlépe ovládal housle, zamiloval si i dechovou hudbu a jako první v republice dostal jedinečný nápad založit dětskou dechovku. Vychoval několik generací muzikantů, se kterými koncertoval v celé naší vlasti i v zahraničí.

Pan učitel mě odvedl do hudebny, ukázal mi řadu nástrojů a vybídl mě, abych si některý vybral. Bez rozmýšlení jsem sáhl po trumpetě. On přikývl, vzal nástroj a zahrál mi pár tónů na ukázku. Pak podal trubku mně a řekl: „Tak, a teď to zkusíš ty!“