Jak viděl totalitu bavorský voják z pohraničí. Vzpomínky na česko-německém festivalu

Heinrich Vierlinger z Freyungu, bývalý důstojník bundeswehru, vystoupil v pořadu o životě na hranici od šedesátých let až do současnosti v rámci letošního hlavního tématu festivalu Pohraniční stráž – oslavovaný i nenáviděný služebník totalitní moci.

Festival Šumava Litera běží už sedm let, a to nejen ve Vimperku, ale také v jiných městech a obcích (letos v Českých Budějovicích, Horní Plané, Plzni a Volyni), a nabízí celý týden přednášek, prezentací, knižních křtů, filmů a výstav, které jsou tematicky spojeny se Šumavou a Bavorským lesem, a to vzhledem k historickému území Šumavy včetně dnešních Novohradských hor a rakouského příhraničí.