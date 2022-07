Jack White, jeden z nejdůležitějších muzikantů současnosti, míří do Fora Karlín

Famózní kytarista, který má na kontě dvanáct cen Grammy a proslavil se především jako jedna polovina rockové kapely The White Stripes, vydal letos v dubnu album Fear of the Dawn. Jelikož byl v posledních měsících velice pilný, hned 22. července vyšle na trh další desku Entering Heaven Alive. Turné k oběma počinům, které právě probíhá, čítá více než šedesát zastávek v Severní Americe a Evropě.

Jack White, vlastním jménem John Anthony Gillis, se proslavil v kapele The White Stripes, která vznikla v roce 1997. Její jedinou další členkou byla jeho bývalá manželka Meg Whiteová. Debutové eponymní album vydali v roce 1999, po něm následovaly studiovky De Stijl (2000), White Blood Cells (2001), Elephant (2003), Get Behind Me Satan (2005) a Icky Thump (2007). Kapela ukončila činnost v roce 2011.

Jack White je také členem formace The Dead Weather, se kterou vydal desky Horehound (2009), Sea Of Cowards (2010) a Dodge And Burn (2015). Se skupinou The Raconteurs zase nabídl kolekce Broken Boy Soldiers (2006), Consolers Of The Lonely (2008) a Help Us Stranger (2019). Jako sólový interpret vydal alba Blunderbuss (2012), Lazaretto (2014) a Boarding House Reach (2018). Všechny tři dobyly americký žebříček Billboard 200.