Izraelský jazzman Avishai Cohen: Potřebuju být u piana a hudba přijde

Brněnský koncert se koná v rámci vašeho projektu 50:50:50, který souvisí s tím, že vám 20. dubna bude padesát let. Nastal čas se ohlédnout?

Ano. Sice se moc nestarám o věk, ale když něco oslavuju, pak to, co jsem už udělal. A je fajn to uskutečnit teď. Mám ještě hodně co udělat, ale také jsem toho už dost udělal, což je úžasné. Je pěkné se zastavit a reflektovat to.

V rámci oslav odehrajete padesát koncertů v padesáti zemích. Jak jste vybíral ty, ve kterých hrajete?

Snažil jsem se vybrat země oblíbené i ty, v nichž jsem nikdy nehrál, jako jsou Austrálie nebo Island. Je to příležitost hrát na místech, kde jsem nevystupoval, což je vzrušující. Je skvělé moci navštívit padesát zemí. Je to výzva a těším se na to.

Proč jste se rozhodl opět vystoupit v České republice?

Rád hraju v České republice, mám rád tamní dobré publikum, na mé koncerty chodí skuteční milovníci hudby. Ale mám rád i zemi a pivo. Jsem rád, že v ní mám úspěch a můžu tam často hrát.

Jak důležité je pro vás hrát v základním triu bez orchestru?

Pořád hraju v triu a vždycky si to užívám, protože trio je základní skupina, kterou mám. Většinu z toho, co dělám, dělám v triu. V triu vždy improvizuju. Mnohé z toho, co v něm děláme, stojí na improvizaci.

S orchestrem také improvizujete?

Ano, máme určitá místa, v nichž můžeme improvizovat. Ale je to odlišné. V orchestru je tolik lidí, že se pohybuje pomaleji. Musíte se naučit, jak ho ovládat, zjistit, jak hrají členové. Ale orchestr je velkou inspirací kvůli velkým skladatelům, jakými jsou Mozart a Beethoven. Je pro mě inspirací, abych pro něj víc psal.

Jak jste se dostal k jazzu?

Byl jsem přitahován hudbou, která dává svobodu improvizovat. To je důvod, proč jsem se našel v jazzu. Jazzová tradice mě ovlivnila, ale nehraju tradiční jazz. Hraju hudbu. Nepovažoval jsem žánrovou čistotu za něco, o co bych usiloval. Hledám čistotu v záměrech.

Některé vaše projekty jsou blíž popovému mainstreamu.

Někdy to tak je, rád se pohybuju i kolem. Nikdy jsem se nestaral o žánry, prostě jsem rád hrál s dobrými hudebníky hudbu, kterou jsem složil.

Jaké je kombinovat hraní na kontrabas se zpěvem?

Zabralo to léta cvičení. Učil jsem se to opravdu dlouho, není to snadné. Ale hrát i zpívat současně přináší skvělý pocit.

Měl jste idoly, které vás v počátcích inspirovaly?

Kohokoli, kdo hrál dobře. Ani nemusel být známý. Samozřejmě jsem miloval Milese Davise, Johna Coltranea a Paula Chamberse. A také lidi ze starší generace, kteří vydláždili cestu a poskytli inspiraci. Třeba McCoye Tynera.

Jaké to bylo doprovázet pianistu Chicka Coreu?

Bylo to skvělé, učil jsem se od velkého mistra a získal skvělého přítele. Užívali jsme si nádherné časy, když jsme hráli nádhernou hudbu, která představuje výzvy.

Kde berete inspiraci pro své písně?

Nevím. Je to něco, co mnou prochází, a nejsem to zcela schopen vysvětlit. Jsem za každou inspiraci velmi vděčný.

Ale musíte najít pravou chvíli, kdy inspiraci zachytit.

Jen potřebuju být u piana a hudba přijde.

Skládáte u piana?

Většinou ano. Jsem sice známý jako basista, ale doma skládám u piana.

Jaké je mít vlastní vydavatelství, když se trh změnil a fyzická alba se skoro neprodávají?