Iva Frühlingová přistižena s Láskou. Natočili spolu písničku a klip

„Když písnička vznikala, neměl jsem jasnou představu o tom, kdo by to se mnou měl zpívat. Ale ještě dříve, než byl song napsaný, svedla nás náhoda s Ivou, za což jsem zpětně moc rád. Iva byla vždycky skvělá zpěvačka. A když jsme se na jaře sešli poprvé u ní doma a finalizovali spolu text, bylo mi jasné, že to bude dobré,“ popisuje vznik písně hudebník.