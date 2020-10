Irena Budweiserová: Snažím se být otevřená

Deska Křídla je vlastně otiskem našich koncertů s Jakubem během uplynulých pěti let, takže jsme se snažili jen co nejlépe přenést tu společnou energii i do studia. Co se týká dramaturgie, je to výsledek naší náklonnosti k folku, blues, country, jazzu a world music. Vždy s ohledem na silné melodie a dobré texty. Věřím, že i přes zdánlivě žánrovou pestrost působí album kompaktně.