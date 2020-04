Internetové televize hlásí nebývalý zájem. Doufají, že to tak zůstane

„Březen byl mimořádný měsíc v mnoha ohledech. Svobody, které jsme si desetiletí hýčkali, jsme pozbyli v řádu hodin nebo dnů. Byl to obrovský náraz a tlak na psychiku každého z nás. Statistiky DAFilms.cz to také zrcadlí. Zhruba od 13. do 22. března jsme zaznamenali neuvěřitelný zájem o naše služby,“ tvrdí výkonná ředitelka DAFilms.cz Diana Tabakov.