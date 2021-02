Inteligentní ďábel v soukolí dějin

Příchod na plac ve kbelských filmových ateliérech ukazuje na návštěvu v domě muže, který miloval starožitnosti a své obydlí jimi doslova zaplnil. Vojtěch Mašek se tomu ale jen usmívá: „Kdepak, to je jeho vězení. Dostal doživotí, ale vyšetřovatel Štěpán Plaček se mu postaral o takhle fešácký kriminál. Měl svůj pokoj v pražském hotelu Esplanade. Teprve když i Plaček ztratil vliv, byl Arvéd převezen do věznice Mírov, kde také zemřel.“

„Plaček měl s Arvédem podivný vztah. Arvéd jako zaměstnanec Sicherheitsdienstu zachránil žida Plačka před transportem a on mu to svým způsobem vracel, když mu zařídil místo popravy doživotí a ještě ten,fešácký‘ kriminál,“ vysvětluje Mašek.

„Právě tento podivný vztah mě velice zaujal, myslím, že něco takového tu ještě nebylo,“ poznamenává Saša Rašilov. „Za vztahem dvou tak protikladných lidí, které toho zároveň v životě tolik spojilo, je totiž úplně obyčejná základní touha člověka, ať je dobrý, nebo špatný, přežít. A my se přece umíme přizpůsobit za všech okolností. Jsou lidé, kteří pro to, aby přežili za podmínek, o nichž si myslí, že jsou pro ně důstojné, jdou i přes všechny své zásady, přes morálku, etiku. Tím je ten film nesmírně aktuální, nadčasový.“

„Myslel jsem si, že okultismus či hermetismus jsou velice temné obory, že jejich vyznavači jsou lidé, kteří vyvolávají ďábla. Ale ono to tak není, což mě překvapilo. Hermetismus se často odkazuje ke křesťanství, k lásce i vědění. Ďábel přichází na scénu, až když se to zvrhne.“

„Ke komiksu a k divadelním hrám jsem ale odbočil od filmu,“ říká s úsměvem před koncem pauzy novopečený režisér. „Vystudoval jsem na FAMU scenáristiku, takže touhu dělat filmy jsem měl. Podílel jsem se na nich jako scenárista, ale to víte, komiksy nejsou tak finančně náročné, tam se mé nápady realizují dřív a snáz. Ale když teď prožívám natáčení, je to neuvěřitelné. Jako skočit do rozbouřené řeky. Mám skvělý tým spolupracovníků i herce, kteří byli ochotni zkoušet mnohem víc, než je dnes obvyklé. A já jsem nechtěl přípravu podcenit. Doufám, že se to vyplatí.“