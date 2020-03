Indický kytarista spojuje tradici s jazzem, hraje s Poláky

V mládí se Debashish učil na klasickou kytaru i na sitár. Deset let strávil jako žák průkopníka indické slide-kytary, jímž byl Pandit Brijbushan Kabra. Bhattacharya na něj vzpomíná: „Jeho hudba mě dlouho pronásledovala, učaroval mi jeho krásně průzračný tón, když brnká na struny nebo klouže po hmatníku, i čistota s jakou svoji hudbu prezentuje. Napsal jsem mu řadu dopisů, na žádný z nich mi neodpověděl. Pak jsem se s ním v Kalkatě setkal prostřednictvím jednoho ze svých dřívějších učitelů. Kabra mě celý večer testoval jako svého potenciálního žáka, byl to téměř špionský výslech, a pak mě přijal jako svého syna. Tehdy jsem se vydal po zcela nové cestě. To mi bylo 24 let, a na kytaru jsem v té době hrál už 21 let. Tehdy jsem zjistil, že mým posláním bude sloužit jako můstek mezi indickými rágami minulosti a budoucnosti.”