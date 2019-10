Imitátor Vladimír Hron: Mým cílem je zahrát si se členy Queen

V poslední době se však stal frontmanem skupiny Drops, se kterou zpívá skladby britské skupiny Queen. Nedávno se vrátili ze švýcarského Montreux, kde zazářili na festivalu Freddie Mercury Celebration Days.

Proč jste se spojil se skupinou Drops?

Poznali jsme se na putovní akci České hvězdy zpívají Queen a Drops tam účinkovali proto, že je přivedl bývalý osobní asistent Freddieho Mercuryho Peter Freestone, který akci zaštiťoval. Objevil je, když jim bylo asi čtrnáct, na Rock Campu, což byl jakýsi rockový pionýrský tábor, kam jezdili i hudebníci. Drops tam vznikli a hráli písně Queen. Petera velmi zaujali a díky tomu se dostali na přehlídku revivalů Queen do Montreux.

Čím zaujali vás?

Peter Freestone mi řekl, že to je kapela, se kterou bych měl určitě něco udělat, a že nám pomůže do Montreux. Navíc spojit mou zkušenost a jejich mladické nadšení i drajv mi přišlo ideální. Nejdřív jsme si spolupráci zkusili na čtyřech vystoupeních v projektu Abeceda rocku, který se skládá ze skladeb slavných kapel podle abecedy. Začínají to AC/DC a končí ZZ Top.

Drops na vaši nabídku kývli hned?

Ano, dokonce tím byli nadšení. Obrovskou výhodou bylo, že neměli klasického sólového zpěváka, protože vokály obstarávali klávesista a baskytarista. Fakt, že budou zpívat jen sbory, přijali víceméně bez problémů. Jsou dříči a zároveň skvělí muzikanti.

Pro Montreux jsme zkoušeli tvrdě tři měsíce. Jediný náš problém byl a je čas, protože já mám spoustu jiných aktivit a kluci buď studují, nebo pracují.

Pro vás je tento projekt primární?

Zatím ne. Musíme se s ním nejprve prosadit doma. Vymysleli jsme název Queen The Story. Projekt vznikl pod dojmem filmu Bohemian Rhapsody a jeho podstatou je, že chce mapovat koncertní kariéru kapely.

Jak to vlastně funguje na festivalu v Montreux?

Byli jsme tam tři dny a hráli v tamní tržnici na dohled sochy Freddieho Mercuryho, kterou mimochodem udělala česká sochařka Irena Sedlecká. Festival, který je poctou Mercurymu, probíhá od čtvrtka do neděle.

Jezdí na něj fanoušci z celého světa a poslouchají hudbu Queen.

Není to trochu nudné?

Právě proto mě napadlo, že musíme udělat něco, co bude jiné a lidi zaujme. Udělali jsme tedy repertoár z koncertních let kapely, tedy od roku 1973 do roku 1986. Hrajeme tři skladby z každé desky, ve výsledku čtyřicet čtyři písní v aranžích z alb. Navíc si neoblékáme žádné kostýmy ani nenasazujeme paruky. Jen já mám černou koženou bundu a triko s Freddieho portrétem.

Vladimír Hron Foto: Jan Šída, Právo

Viděl Peter Freestone váš koncert v Montreux?

Viděl, a dokonce na poslední skladbu přišel na jeviště a užíval si hudbu s námi. Po koncertě mě objal a řekl mi, že se mu stala věc, o které si myslel, že se nikdy nestane. Totiž že slyšel píseň Queen Who Needs You, kterou vůbec neznal.

Zrovna tuhle skladbu jsem přitom do playlistu těžce prosazoval. Na druhou stranu ji fanoušci kvitovali s obrovským povděkem, protože ji v Montreux nikdy nikdo nehrál. Dokonce jsme uvedli i skladby, které Queen naživo nehráli.

V tom asi tkvělo kouzlo vašeho vystoupení, že?

Bezpochyby, nikdo od nás totiž nic nečekal. Za tu dobu do Montreux přijelo tolik kapel a fanoušci určité skladby slyšeli mnohokrát. Po koncertě se k nám seběhli a já si připadal jako opravdový Freddie. Všichni nám neustále opakovali, že tohle v Montreux nikdy neslyšeli.

Oceňovali, že někdo hrál věci, které nikdo nehraje, a byli příjemně překvapení. Hezké byly i reakce na sociálních sítích, jeden člověk dokonce napsal: „Sakra, já brečím.“

Nabídl vám někdo další koncert?

Nějaké kontakty už proběhly. Dokonce nás zvou do Šanghaje, uvidíme. Nejdřív bychom ale chtěli, někdy na jaře příštího roku, vystoupit třeba v pražské Lucerně. Byl by to takový představovací koncert nejen pro fanoušky, ale i pro pozvané promotéry z Evropy. Do té doby budeme hrát asi na šesti, většinou privátních, koncertech, mimo jiné na plese na pražském Žofíně. Začátkem příštího roku vyjedeme na unplugged turné v divadlech. To bude pro veřejnost.

Dozvědí se o vašem projektu členové Queen?

Doufám, že díky Peteru Freestoneovi ano. Sledují dění v Montreux, takže se určitě podívají, co se tam letos přihodilo. Víte, mým cílem není jen zahrát si skladby Queen v našem projektu, mým cílem je zahrát si se skutečnými členy Queen. Ať už v rámci Queen The Story, nebo si přímo zazpívat s nimi. Chci si zkrátka splnit dětský sen.

Jakým aktivitám se budete věnovat kromě Queen?