Hvězdou Oldies festivalu budou Caught In The Act a Karma

„Představí se většina vystupujících, kteří měli dorazit v původním termínu před dvěma lety,“ uvedl ředitel festivalu Jan Válek. Na scéně se tak postupně vystřídají Boney M, Caught In The Act, Brooklyn Bounce, Cappella, Shaun Baker, Down Low a Karma. Právě Karma, respektive Tara & The Band, jak zní aktuální název pozůstatku chorvatské hudební skupiny, má být vrcholem letošního ročníku.