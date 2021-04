Hudebník Roman Dragoun: Splnil jsem si svůj sen

Když jsme slavili s kapelou Futurum pětadvacáté výročí, oslovil jsem bandleadera brněnského B-Side Bandu Josefa Buchtu s tím, jestli by nepostavil dechovou sekci, aby byl koncert výjimečný. Povedlo se a záznam pak vyšel na CD i DVD. Pak mě zase na oplátku pozval Josef Buchta na hostování s B-Side Bandem a napadlo ho zaranžovat několik mých skladeb pro smyčce a sbor. Oslovil skvělého aranžéra Zdenka Nováka, který léta aranžoval pro orchestr Gustava Broma, a ten napsal nádherné aranže.

Mně osobně se líbí všechno. Myslím, že je to velmi citlivě udělané a při míchání ještě upřesněné. Byl to můj sen, který se mi tím splnil.

Je to báseň, kterou napsal můj otec mé ženě k pětadvacátým narozeninám, a já ji zhudebnil. Je to pro mě obrovská možnost oslovit spoustu různých lidí nádhernou pravdou a pokorou, která z písně naprosto skvěle vyzařuje. Paradoxem ovšem je, že můj otec byl naprosto geniální malíř a portrétista a lidé ho znají více jako básníka.

Jako asi každý člověk by rád ze svého života něco vymazal, tak já též. Ale nikdy jsem nezpíval texty, za kterými bych nestál, ať byla doba jakákoli.

Nevíme dne ani hodiny, proto nemám rád plánování. Těším se na živé koncerty s Roman Dragoun Projektem a také s His Angels, Progresem, Futurem, Supergroup i na své sólové hraní. Když dá bůh, s Milanem Princem ještě dotáhneme něco, co máme rozdělané. Hlavně ale je potřeba udržet si pevné zdraví. Pak snad půjde i to ostatní.