Hudebník Dali Mráz: Skladatel vytváří interakci

„Bylo mi šest let a byl jsem schopen bubnovat třeba dvě hodiny v kuse. S tím se dostavila láska k hudbě a o tom, co budu dělat, bylo rozhodnuto. Později jsem si uvědomil, že je pro mě zábavnější něco vytvořit než se jen něco učit přehrát. A tak jsem začal skládat,“ shrnul důležité chvíle svého uměleckého vývoje.

Studoval konzervatoř v Ostravě a jezdil na různé hudební semináře a kempy do zahraničí. Peníze, které by jinak vrazil do nástroje, investoval do sebevzdělávání.