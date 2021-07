Hudebník Alex Thesleff: Pracuji s rozsáhlou databází zvuků

Ani ne. Možná díky tomu, že Ian patrně naschvál nepojmenoval jednotlivé soubory a já se v nich musel probírat a sám si hledat a domýšlet, co přesně se na nich odehrává. Takže i pro mě to vlastně bylo jakési pátrání, které podněcovalo mnoho otázek a zvědavost.

Škatulky hodní a zlí kluci tady nestačí. Nelze jednoduše rozdělit svět na ty, kteří se věnují nelegálnímu rybolovu a znečišťují vody, a na ty, kteří se to snaží zastavit. Lidé, kteří jsou na těch lodích, se snaží přežít ve složitém světě a třeba poskytnout rodině jídlo. Nejde jen o to, co se děje v podpalubí, ale i o to, co máme před očima. O život na pevninách a těžkou situaci velké části světa.