Huascarán. Tragédii patnáctky českých horolezců v Peru připomene dokument

Diváky zavede k již pozapomenutým příběhům a pamětníkům, již je znovu oživují, ale také do nedaleké minulosti. Do roku 2019, kdy se po stopách tragické expedice vydali jiní čeští horolezci: Marek Holeček a Radoslav Groh.

Holeček a Groh s sebou do Peru vzali kameru, konkrétně dokumentaristu Tomáše Galáska, a domů se mimo jiné vrátili s exkluzivními záběry z výstupu, hor, nejvýše položené železnice v Americe, deštného pralesa, indiánů, rybářských přístavů na pobřeží Pacifiku i dekadentního prostředí těžařských oblastí...

Padesátileté výročí tragédie si ostatně připomenou někteří čeští horolezci také letos v Peru. „Bylo to tehdy obrovské zemětřesení, kde zahynulo dohromady 80 tisíc peruánských indiánů. Nejen, že se tam sesunula celá jedna strana hory, kde zahynuli ti Češi, celé se to tam otřáslo,” řekl Novinkám.cz Libor Dušek, jeden z horolezců, který se do Peru letos chystá.