Hrejme dále... Nevzdávat se a začít znovu

Důvodem byl Guillainův–Barrého syndrom, neurologické onemocnění způsobující ochrnutí celého těla od dolních končetin až po obličejové nervy a svaly. Většina z nás by danou situaci v šestasedmdesáti letech považovala za konečnou. Ne tak Alfred Strejček, který je velký rváč s nepřízní osudu. V první části knihy popisuje, jak se krůček po krůčku navracel do života i k opětovnému uměleckému působení. Je to čtení nesmírně vzrušující a inspirativní.